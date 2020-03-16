Топ-модель Эмили Ратаковски покрасовалась голой на солнышке, а также продемонстрировала настоящую страсть на камеру в компании мускулистых красавцев



Как передает Politeka.net, звездная манекенщица Эмили Ратаковски часто публикует в своем микро-блоге в Instagram снимки откровенного характера. Этот раз не стал исключением и в своих сториз фигуристая красотка-артистка позировала в белье и без него, в купальнике и без него также, кроме того жарко поцеловала модель для рекламных кадров.

Так на последнем фото Эмили была в воде с мужчинами, с одним из которых практически целовалась. На другом кадре видно, как модель загорает топлес, прикрыв свою пышную грудь руками.

Также Эм показала откровенные кадры из гримерки - в коротких шортиках и трусиках соответственно. Прокомментировать все вышеупомянутые кадры у фанов звезды не было возможности, но они бувально боготворят Ратаковски в комментариях под каждым ее новым постом.

Ранее модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на телешоу в платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Именно в этом наряде Эмили стала героиней популярного ночного ток-шоу Late Night with Seth Meyers на телеканале NBC.

Эмили любит делиться с поклонниками жаркими фотографиями. Звезда не теряет ни одного случая похвастаться стройной фигурой.

Снимки она показывает в своем блоге Instagram. Так, она не только доказывает насколько привлекательная, но и делает рекламу собственному бренду.

Напомним, в конце февраля 2018 Эмили Ратаковски вышла замуж. Свадьба Эмили была нестандартной — вместо пышного платья невеста надела брючный костюм от Zara, а предложение руки и сердца ее муж сделал с помощью подручных средств.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».

Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».