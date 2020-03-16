Супермодель Белла Хадид не перестает удивлять своих поклонников

23-летняя американская модель покрутилась у зеркала в, казалось бы, простеньком домашнем наряде, но Белла не была бы собой, если бы не продемонстрировала на фото хотя бы немножко оголенного тела, пишет Politeka.net.

На новых кадрах со сториз стройная артистка позировала в топе и штанах с низкой талией, кроме того, звезда подиумов была явно без бра под кофточкой. Анатомические особенности ее груди были отчетливо заметны на снимке.

Отметим, что возможности прокомментировать фото у фанов Хадид-младшой на сей раз не было, но ранее они помимо восхищение красотой и талантами Беллы намекали ей и о том, что не пора ли немного сбавить обороты и перестать показывать столько голого тела в своем Инстаграме?

Ранее она опубликовала слишком откровенный снимок, на котором позировала в длинной белой рубашке на голое тело.

Также на ней красуются темные штаны с расстегнутой ширинкой.

Напомним, что Белла родилась в семье американской модели с голландским корнями Йоланды ван де Герик и мультимиллиардера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида. Отец модели переехал в Штаты, когда ему было 14 лет, однако до сих пор он остается верен своему вероисповеданию, которое передал своим детям.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret показала свои потрясающие формы

Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу

Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах