Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, продемонстрировала шикарную фигуру

Звезда позировала в бикини возле бассейна с голубой водой, пишет Рoliteka.net. Красотка, вероятно, только искупалась, оттого ее тело и волосы мокрые.

Келли смотрела вбок, приоткрыв пухлые губы.

Купальник на тонких бретельках едва скрывал самые интимные места. Верх еле держался на груди приоткрыв нижнюю часть. А крохотные плавки на лямках открывали вид на аппетитные места.

Большое внимание притягивает упругий пресс звезды, животик практически плоский и Келли позавидует любая девушка.

Видами на стройное упругое тело невозможно насладиться: "Нереальная!".

На руке занеменитости заметен тонкий браслет в виде ниточки, а в ушках бестели серьги.

Кроме указанного бассейна, позади красотки заметны зеленый газон, пальмы и цветы.

Девушка поставила лишь три смайлика в подписи: " 🌊🌊🌊".

За 15 часов публикация собрала более 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали красотку комплиментами. У некоторых даже не хватало слов и они писали просто: "Вау".

Напомним, недавно Келли Гейл танцевала под известную песню MC Hammer "U Can't Touch This" и разместила видео в Сториз. Келли была в розовом обтягивающем топе, который идеально подчеркнул ее пышную грудь.

Кроме того, длина топа позволила рассмотреть стальной пресс и тонкую талию Гейл.

На звезде были также серые спортивные штаны на низкой посадке, которые болтались на бедрах во время горячих движений.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл позировала на багажнике машины. Она приподняла свои длинные волосы руками и закрыла глаза. На знаменитости - яркий лифчик, который подчеркнул ее пышный бюст. А черные брюки с посадкой на талии идеально сели на тонкой талии красотки.

Дополнили образ аксессуары и макияж, который придал свежести лицу и телу.

Напомним также, Келли Гейл позировала на сиденье, расставляя ноги, читая журнал и попивая, вероятно, алкогольный напій, бутылки с которым стояли на столике.

Девушка также страстно приоткрывала губы и гладила волосы.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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