Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, записала горячие сториз

Звезда резвилась на камеру, хвастаясь безупречной фигурой, пишет Рoliteka.net.

Модель танцевала под известную песню MC Hammer "U Can't Touch This". Келли была в розовом обтягивающем топе, который идеально подчеркнул ее пышную грудь.

Кроме того, длина топа позволила рассмотреть упругий пресс и тонкую талию Гейл. В общем, фигура достойна всех похвал.

На звезде были также серые спортивные штаны на низкой посадке, которые болтались на бедрах во время горячих движений.

Волосы модели распущены, она улыбалась и выглядела свежо. Келли действительно подняла настроение не только себе, но и подписчикам. Движения захватывали своей непринужденностью.

Стоит отметить, что танцевала красотка дома. Позади виднелись большие окна и мягкий диван со деревянным столиком.

Напомним, Келли Гейл продемонстрировала на себе яркий купальник.

Фигура красотки великолепна, поэтому купальный наряд выделил все прелести.

Большая грудь поднялась вверх из-за верха купальника, плавки с кольцами были натянуты на красивые бедра. Стройные ножки, идеальный пресс - этой фигурой невозможно налюбоваться. На красотке практически не было макияжа.

Сама она позировала у самолета либо будто выходя из него.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл предстала в белой мокрой порванной майке, под которой виднелись молочные железы. Наряд обтянул пышные прелести звезды, можно было даже разглядеть тонкую талию знаменитости.

Кроме этого, на звезде были плавки с большим поясом.

Фото, вероятно, рассказывает историю шпионки, которая либо заметает за собой следы, либо едва спаслась от противника, уплыв на берег.

Напомним также, что Келли Гейл опубликовала снимки в купальнике.

Наряд был с большим вырезом впереди подчеркнул грудь модели. Пышные прелести едва не вываливаются из откровенного наряда.

Вероятно, на Келли практически нет макияжа ее глаза скрывают оранжевые очки.

"В выходные дни ... 🔫🔫🔫", - подписала фото знаменитый ангел.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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