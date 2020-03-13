Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, появилась в одном бикини у самолета

Звезда продемонстрировала на себе новый якрий купальник, пишет Рoliteka.net. Фигура красотки великолепна, поэтому купальный наряд выделил все прелести.

Большая грудь поднялась вверх из-за верха купальника, плавки с кольцами были натянуты на красивые бедра. Стройные ножки, идеальный пресс - этой фигурой невозможно налюбоваться, просто: "Ого, какая!"

Кроме бикини, модель предстала в черном коротком плаще и полусапожках на каблуке.

Звезда убрала волнистые волосы в высокий хвост, ветер резвеивал их. Также на ней были стильные темные очки с белой оправой.

На красотке практически не было макияжа.

Стои отметить, что в рамках фотосессии Келли несла чемодан, на который был закреплен к ней наручниками.

Сама она позировала у самолета либо будто выходя из него. Вероятно, авторы фото создали образ очаровательной шпионки.

За 15 часов пост собрал более 44 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали комплиментами роскошную фигуру.

Ранее мы писали, что Келли Гейл стала лицом нового аромата "Very Sexy Sea" от "Victoria’s Secret".

На одном из кадров Келли позировала, лежа в голубой воде. Ее волосы растянулись по глади, а сама Гейл похвасталась аппетитными формами.

Упругий пресс, большая грудь, тонкая талия и стройные ноги - мечта любого обладать такой идеальной красотой.

Напомним также, что Келли Гейл опубликовала фото, на котором предстала абсолютно голой, на ней лишь были украшения. Келли была с мокрыми волосами и пристально посмотрев в камеру.

Звезда испачкалась в песке, присев возле камней, позади Гейл были видны камни.

Шикарная фигура знаменитости - не оторваться.

Ранее сообщалось, что Кайли Гейл позировала в платье с прозрачными вставками в районе груди. Платье обтянуло фигуру Келли, подчеркнув пышные бедра и грудь.

Образ звезды завершили изящные украшения.

Келли закинула волосы назад и наклонила голову, прикоснувшись ладонью к щеке.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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