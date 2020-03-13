Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, предстала в очень откровенном образе

Звезда часто публикует фото, на которых демонстрирует свои прелести, пишет Politeka.net. Вот и в этот раз Белла похвасталась фигурой и голой грудью.

На снимке модель предстала в одной белой длинной рубашке, которая была распахнута. Звезда подняла руки и прикоснулась к волосам. В результате ее обнаженная грудь "вывалилась" всем напоказ. Стоит отметить, что свои прелести на фото модель закрасила белым.

Также на красотке были брюки, молнию которых она немного расстегнула и показала свой упругий живот.

На руках у знаменитости блестел золотой браслет.

Красивый макияж лишь освежил лицо, подчеркнув красоту Хадид.

"Дай мне что-нибудь сладкое", - подписала горячее фото Белла.

За девять часов пост собрал почти 800 тысяч лайков и много комментариев.

"Прекрасная", "Ангел", Превосходная", Аппетитная", "Идеальная", "Удивительная", "Распутница", - написали иностранные пользователи сети.

Напомним, Белла Хадид позировала на стуле и проникновенно смотрела прямо в объектив камеры. Знаменитость предстала раздетой и лищь прикрылась полотенцем. Кадр очень эффектный.

Стоит отметить, что каждое видео и снимок модели получают множество лайков и комплиментов от восторженных пользователей сети.

Ранее мы писали, что Белла Хадид позировала с пальто в руках, сидя при этом на стуле.

Как можно заметить, модель без белья и до неприличия расставила ноги. Пикантные места девушки прикрывает само пальто.

Пользователи сети не сдержали себя в руках.

«Божественная», «боже прикрой тело. Нельзя же так!», «слишком горячо», «люблю тебя!», - написали они.

Напомним также, что Белла Хадид порадовала своих поклонников кадрами из ванной.

Маска и халат прекрасно сидели на известной модели. Но особое внимание поклонников привлекло уж очень откровенное декольте.

Шикарная грудь Хадид всего за час собрала более двухсот тысяч лайков.

Ее поклонники оставили сотни восторженных комментариев под этим постом.

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