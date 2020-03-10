Певица Слава Каминская из дуэта «НеАнгелы» озадачила сеть кадрами из больницы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Отгадайте, что я буду делать? Не скажу. Как видите, на лице у меня ничего не изменилось. Сись*и донашиваю старые. А?», - говорит она на камеру.

Уточним, что помимо кадров в халате, шапочке и бахилах, Каминиская демонстрирует на камеру роскошную грудь в розовом белье.

Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – кадры звезда опубликовала в Сторис.

До этого мы писали, что участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская появилась в естественном виде без брюк во время отдыха в гримерке

Вчера днем певица решила показать, как отдыхает с коллегами во время прогулки по городу. Причем Слава отметила, что делает она это прямо перед своим выступлением в другом городе.

А сегодня певица показала в разделе Стори в Инстаграм, как, собственно, она готовилась к очередному выступлению. Напомним, Слава часто появляется в разных концертных нарядах на публике, некоторые из них достаточно открыты.

Поэтому в Стори Каминская засветила не только лицо без макияжа и волосы без укладок, но еще и несколько странный наряд. Слава позировала в сетчатой юбке, не скрывающей ее ноги в массивных черных ботинках на шнуровке и черной тостовке, удачно скрыв остальные части тела.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

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