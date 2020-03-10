Топ-модель Белла Хадид решила показать откровенный снимок со своей новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, девушка позирует с пальто в руках, сидя при этом на стуле. Как можно заметить, модель без белья и до неприличия расставила ноги. Пикантные места девушки прикрывает само пальто.

«Божественная», «боже прикрой тело. Нельзя же так!», «слишком горячо», «люблю тебя!», - пишут они.

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Известная красавица-артистка не перестает удивлять публику и "подкармливает" ее всяческими откровенными кадрами, пишет Politeka.net. В этот раз стройная красавица решила показать свой перекус, сидя на полу в ботинках и штанах, но без лифчика.

Бежевые широкие брюки, темные кросовки, кепи в цвет обуви, и рука с бутербродом, прикрывающая голую грудь - кадр со сториз Беллы получился интригующим и эффектным.

Отметим, что в этот раз фолловеры звезды, так как фото со сториз, не могут его прокомментировать, но ранее они неоднократно отмечали, что "Белла - кумир молодежи" и "королева подиумов", она прекрасна, как в одежде, так и без нее, но с голыми фото стала перебарщивать.

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