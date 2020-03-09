Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, взбудоражила сеть откровенным снимком

23-летняя американская модель палестинского происхождения Белла Хадид является одной из самых знаменитых в мире, пишет Politeka.net.

Она достаточно часто публикует моменты со съёмок и обычной жизни на своей страничке в Instagram.

На этот раз она порадовала своих поклонников кадрами c ванной. Модель было почти не отличить от обычной девушки, которая в конце рабочего дня занимается своей красотой. Маска и халат прекрасно сочетались с очаровательной Беллой. Но особое внимание поклонников модели привлекло уж очень откровенное декольте.

Шикарная грудь Хадид всего за час (!) собрала более двухсот тысяч лайков.

Ее поклонники оставили сотни восторженных комментариев по этим постом.

Не так давно Хадид очаровала всех фото в довольно откровенном платье. Широченное декольте позволило рассмотреть упругую грудь Беллы, которою она решила не прятать в бюстгальтер.

Напомним, что Белла родилась в семье американской модели с голландским корнями Йоланды ван де Герик и мультимиллиардера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида. Отец модели переехал в Штаты, когда ему было 14 лет, однако до сих пор он остается верен своему вероисповеданию, которое передал своим детям.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret показала свои потрясающие формы

Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу

Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах