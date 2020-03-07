Топ-модель Белла Хадид решила показать, как отдыхает и для этого разделась

Известная красавица-артистка не перестает удивлять публику и "подкармливает" ее всяческими откровенными кадрами, пишет Politeka.net. В этот раз стройная красавица решила показать свой перекус, сидя на полу в ботинках и штанах, но без лифчика.

Бежевые широкие брюки, темные кросовки, кепи в цвет обуви, и рука с бутербродом, прикрывающая голую грудь - кадр со сториз Беллы получился интригующим и эффектным.

Отметим, что в этот раз фолловеры звезды, так как фото со сториз, не могут его прокомментировать, но ранее они неоднократно отмечали, что "Белла - кумир молодежи" и "королева подиумов", она прекрасна, как в одежде, так и без нее, но с голыми фото стала перебарщивать.

Также Хадид-младшая показала новый профессиональный снимок, где она позирует с необычном стилистической прической с кожаном наряде.

А вообще - к аждое ее видео и снимок получают множество лайков и комплиментов от восторженных пользователей сети. Следущее видео не стало исключением. Белла Хадид принимала активное участие в неделе моде. Именно видео с подиума она показала в сети.



На ней было серебристое прозрачное платье, украшенное на шее черным бантом. И хотя отчасти ее обнаженная грудь и была скрыта оборками банта, разглядеть ее оказалось несложно. Макияж с акцентом на глаза и высокие каблуки дополнили ее образ.

Пользователи сети не смогли устоять перед таким соблазном и поспешили искупать Беллу Хадид в комплиментах, называя ее красоткой и самой соблазнительной из всех моделей.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret показала свои потрясающие формы

Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу

Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах