Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, опубликовала новые фото с показа

На этот раз звезда представила на себе зеленый костюм: жакет с брюками, пишет Politeka.net. Под верхней одеждой проглядывался тонкий обтягивающий гольф.

На руках Беллы были перчатки, а на шее - украшение на синей длинной кожаной ленте.

Звезда уверено продефилировала по подиуму, закинув за уши короткие волосы.

После показа модель позировала в компании, видимо, коллег-красавчиков. Все улыбались и выглядили довольными. На парнях были костюмы, похожие по стилю на тот, который на себе представила Хадид.

"Открытие @Lacoste ... Какой прекрасный способ закончить сезон ... спасибо @louise_trotter_, за то, что вы вы так внимательны к каждой части головоломки, которая так вдохновляет меня. @suzannekoller @pg_dmcasting @arthurmejean Ваша команда находится на невероятном уровне, и я чувствую, что мне повезло", - подписала снимки модель.

За девять часов публикация собрала более 170 тысяч лайков и много комментариев.

"мое солнышко🌞", "Я люблю тебя", "Прекрасная", "Легенда", "Ты королева", "ну хватит быть такой классной, хватит", "Просто потрясающая 🙌", "Лучшая", "Ты крутая", - написали пользователи сети.

Напомним, Белла Хадида в белом топе с кружевными вставками вверху и с глубоким декольте развлеклась с подругой. На шее у модели блестела цепочка, а в ушах - длинные серьги.

Хадид улыбалась на первом фото, поднеся к губам бокал с напитком. Звезда пила с подругой на брудершафт.

"Сумасшедшие, мы даже не вышли из одной утробы", - подписала фото модель.

Ранее мы писали, что Белла Хадид представила на подиуме эффектный наряд, который предоставил зрителю возможность рассмотреть самые пикантные участки тела топ-модели практически вблизи. Так, Белла засветила свои обольстительные бедра и стройные ножки, а также частично живот.

Поклонники под впечатлением написали о выразительном притягательном взгляде знаменитости и ее потрясающих женственных формах.

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