Известная американская модель Эмили Ратаковски, которая блистала в шоу Victoria’s Secret показала откровенные кадры в популярной соцсети

Кроме того, что звезда красовалась на подиуме и в фотосессиях мировых брендов, она еще и в кино снимается, а также свой бизнес ведет - разрабатывает и продает нижнее белье. Именно в качестве рекламного промо к последнему, она и снялась со своей знойной коллегой в новой фотосессии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram кареглазой красавицы-артистки.

На новых фото Эм красуется в кружевном прозрачном белье в обнимку со своей коллегой-моделью. Стоит отметить, что фотосэт получился мега-откровенным - практически все интимные части тел стройных красавиц были видны невооруженным глазом.

Стоит ли говорить, что публикации Ратаковски собрали тысячи лайков и комментариев, среди которых самые откровенные восхищения в адрес молодой и знаменитой красавицы-американки.

Напомним, модель Эмили Ратаковски прославилась благодаря своему личному блогу в Instagram. В блоге она часто публикует слишком откровенные кадры, на которых демонстрирует безупречную фигуру и яркие соблазнительные образы.

На этот раз модель опубликовала снимок, на котором засветила свою грудь. Известно, что Эмили, как и многие топ-модели, приняли участие в показе мод от Versace.



Ратаковски предстала на кадре в обворожительном платье красного цвета, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Глубокое декольте стало изюминкой образа модели и не оставило никого равнодушным - за несколько часов пост собрал более трехсот тысяч лайков.

Как поделилась в подписи к посту сама Эмили, она почувствовала себя королевой.

Кроме того, она опубликовала в своих сторис более пикантный снимок, на котором уже можно полюбоваться ее фантастическими ногами.

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