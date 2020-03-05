Топ-модель Эмили Ратаковски стала звездой нового выпуска мирового глянца

В откровенном видео звезда мировых подиумов, актриса и бизнесвумен показала за что ее обожает полмира. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram кареглазой красавицы-артистки.

Знаменитая американка, которая имеет славянские корни подразнила мужчин всего мира новым опубликованным в своей соцсети видео. Хотя, вероятно, дразнила модель не только мужчин, но и женщин. Правда, эффект от показанного Эмили на представителей разных полов подействовал по-разному. Конечно же, мужская армия поклонников буквально апплодировала стоя новой изящной игре Эм на камеру, многих же женщин ролик заставил критиковать Ратаковски за излишнюю откровенность.

Не принимая никакую из "сторон" лишь скажем, что Эмили предстала перед камерами в наряде "Венеры" - повязке на груди и длинной обтягивающей роскошную фигуру модели условной юбке. При этом живот, плечи и руки звезды были открыты, да и топ на груди больше походил на горизонтальное откровенное декольте, "выдав" красоту объемной груди артистки.

Поклонники в комментариях пишут:

"Нечто Богиня!!!"

"У меня нет слов"

"Красавица"

"Горячо"

"Одно и то же"

До этого мы писали о том, что Ратаковски, которая является создателем и идейным вдохновителем своего бренда Inamorata, не устает радовать поклонников все новыми разработками. Начинала она с создания купальников и нижнего белья.

Затем добавила линию товаров для дома. Теперь же готова представить костюмы и даже аксессуары – крупные серьги необычной формы. На этот раз, она показала очередной откровенный наряд из своей коллекции.

Эмили опубликовала несколько красочных кадров в спальне. Она позирует в стильном желтом сарафане в пол с глубоким декольте, который пикантно приподняла спереди. Дополняют расслабленный образ золотые сережки и игривая косичка.

Нежная Ратаковски смотрит то в дзеркало, то на камеру, а на одном из фото очаровательно держится за свои волосы.

Фолловеры остались в восторге от ее легкого и при этом эффектного образа. Так, поклонники в сети восхищаются образом и отмечают, как светлые тона этого сезона подходят Ратаковски. Также многие восхваляют изысканную красоту известной модели.

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