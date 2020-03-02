Украинская певица MARUV показала, как поддерживает фигуру в форме

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала фото, сделанные в стильном имидже - артистка позировала в шубе и черном боди.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Анна, как известно, довольно часто удивляет фанатов своими обтягивающими костюмами с прозрачными вставками и без капли стыда сверкает упругими прелестями. При этом не нарядом единым Анна покоряет фанатов: ее выступления всегда балансируют на грани приличия – звезда выступает на концертах в откровенных образах, но тем не менее также демонстрирует свою растяжку.

Последнее, к слову, дается не просто так – звезде приходится много тренироваться, чтобы создавать новые танцевальные связки. В разделе Стори Анна также показала одни из кадров во время специальной тренировке.

Певица позировала без макияжа в обычном спортивном костюме и сидела, растянувшись в шпагате.

После завершения отдыха звезда приступила к активной работе и к концертам, но не забывает артистка также пополнять ленту Инстаграм новыми кадрами. Анна рассказала об исполнении заветного желание – в ее доме появилась отдельная комната с отделкой под гардероб.

На фото звезда сидит в своей новой гардеробной в черном наряде и туфлях с крупными бантами. Слева от нее размещены стеллажи с обувью, а справа висят наряды.

"Hello Bitches. На днях сбылась одна из моих мечт, у меня появился гардероб!!!! Он маленький, но удаленький и конечно вещей, особенно костюмов, у меня очень много и это все богатство очень компактно уместили и организовали для меня.

@elvira_mislovskaya не один день разгребала мои завали и продумывала как все разместить в этой маленькой комнатке. Сейчас это моя маленькая уютная сокровищница где все на своих видных местах! Теперь чувствую себя бАгачкой, ведь ещё два года назад все мои вещи можно было поместить в один большой чемодан", - написала под новым постом звезда.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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