Популярная украинская певица Даша Астафьева призналась, что в ее жизни наступили перемены

Об этом звезда написала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. По словам артистки, она решила запустить свою первую коллекцию одежды. Делает это звезда совместно с известным брендом, который занимается выпуском футболок и худи с различными оригинальными принтами.

На фото, которым Астафьева сопроводила пост, певица стоит с гулькой на голове, без макияжа и в необычной кофте красного цвета. На кофте изображена известная картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Однако она немного переделана, а возле картины красуется надпись «Зверь и красавица».

Отметим, что после многочисленных откровенных фото Астафьевой этот снимок выглядит очень скромно. Тем не менее, за полчаса пост звезды собрал более 1,7 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что недавно Даша Астафьева опубликовала на своей странице кадры с откровенной фотосессии. Девушка предстала перед поклонниками без одежды. Она позировала лишь в сетчатых колготках, бусах и массивном болеро с пышными рукавами. Астафьева стыдливо прикрыла руками интимное место. На голове у Даши сделали соблазнительную укладку. Образ звезда дополнила необычными очками.

Даша Астафьева стала известной благодаря своему участию в группе «Никита». Девушка покорила украинских мужчин своей красотой и идеальной фигурой. Она неоднократно снималась для обложек мужских журналов, а однажды даже попала на обложку юбилейного журнала Playboy. Она даже встречалась с основателем журнала Хью Хефнером. Астафьева была участницей украинской «Фабрики звёзд», пробовала себя в роли ведущей и актрисы.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек: "Что за безумие!".

Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами: "Ух, какой орех знатный".

Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна: «Игривая кошечка».