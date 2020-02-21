32-летняя украинская певица Санта Димопулос, бывшая участница группы "ВИА Гра", предстала в красивом образе

Артистка позировала во всем красном, пишет Politeka.net. Ткань была легкой и подчеркнула формы красотки. Санта сидела, немного наклонив голову вбок.

Красные губы и тонкая черная стрелка на глазах - классический макияж, который прекрасно смотрелся на певице.

В ушах звезды видны блестящие сережки, а волосы убраны в хвост.

Димопулос посмотрела в камеру и улыбнулась.

В посте она рассказала о нумерологе, который дает подробный анализ личности. Звезда пообщалось со специлистом, который в итоге рассказал все о ней и семье.

"На мой взгляд это не просто анализ, а настоящее оружие, супер-способность. А ещё лучше вообще самому научиться такому анализу", - рассказала Санта.

За 13 часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Красный цвет-нужно переименовать твоим именем,так он тебе идет!💋😍 ", "Санта, я думала, что хоть вы не подвержены этому)", "Санта, вы такая красивая! ❤️❤️❤️😍", "Ойойойой, как интересно🤩", "🔥Красотка моя", "Прекрасная", "Просто богиня!", "Какая вы красивая", "Красатулечкааа😍😍😍", - написали пользователи сети.

Отметим, нумерологию называют лженаукой, которая отрицает возможность опровержения своих выводов. Ее часто называют магией чисел, хотя ее концепция близка к астрологии и другим паранаукам древности.



Напомним, Санта Димопулос поделилась фото, на котором предстала в весьма пикантном образе. Девушка показала себя крупным планом: оголенные плечи, роскошный макияж, дерзкий взгляд и элегантная синяя шляпка - сделали свое дело - это фото не на шутку будоражит.

Девушка дала несколько советов поклонникам, которые также, как она чувствуют усталость.

В частности, Санта утверждает, что нужно сменить поле деятельности: если вы не смотрите фильмы - посмотрите, не занимаетесь спортом - займитесь, и в таком духе.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос показала архивный кадр времен своей второй беременности.

Санте сделали объемную прическу и она позировала у окна.

Напомним, экс-ВИА Гра похвасталась идеальным прессом после родов

А еще Politeka писала, что красавица-звезда ВИА Гры поделилась кадрами со свадьбы, слез не сдержать

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра пожаловалась на свой внешний вид, Брежнева не сдержалась