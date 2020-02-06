Актриса популярного в Украине сериала турецкого производства "Великолепный век" Мерьем Узерли позировала в стильном на наряде
Артистка решила показать, как работает с фотографом - кадр, возможно, студийный, возможно, просто из дома артистки или другого жилища - получился эффектным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.
Рыжеволосая "бестия", как называют Узерли многие ее поклонники, предстала перед камерами в, вероятно, шелковой светлой блузке и костюме в микро-клеточку. На фото видно, как дива с распахнутым пиджаком держится за его ворот, при этом в центре кадра виднеются очертания ее выпуклой, из-под рубашки, груди.
Мерьем также украсили неброские акссесуары, в этот раз знаментость предпочла к образу простую укладку, макияж на ее лице присутствовал, но минимально.
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Поклонникам артистки очень понравился такой сдержанный образ и лаконичный стильный снимок, многие удивились артистичности и умению звезды перевоплащаться.
Ранее Мерьем предстала со статуэткой при свете дня в декорированном неброскими блестками платье-чехле с прозрачной сеточкой в виде рукава. Сдержанная укладка, глубокий взгляд, неяркий макияж - артистка в этот раз выглядела просто превосходно.
Ранее Мерьем показалась в компании известного ведущего и специалиста в стиле в подобном наряде, но нынешней образ превзошел все ожидания модников и поклонников актрисы.
В комментариях под публикацией фолловеры пишут о том, что награда, как Лучшей актрисе вполне заслужена и что наполовину немка, наполовину турчанка - просто настоящий "бриллиант" современного шоу-биза.
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