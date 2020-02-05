Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, радует поклонников красивыми фотографиями в разных нарядах

Некоторое время назад звезда опубликовала снимок в красном платье, пишет Рoliteka.net. Знаменитость позировала, прислонившись к капоту дорогого авто.

На знаменитой модели - наряд с прозрачными вставками в районе груди. Платье обтянуло фигуру Келли, подчеркнув пышные бедра и грудь.

Образ звезды завершили изящные украшения.

Келли закинула волосы назад и наклонила голову, прикоснувшись ладонью к щеке.

Макияж подчеркнул достоинства модели "Victoria’s Secret": ее пухлые гбы, красивые раскосые глаза и большие брови.

Келли приоткрыла губы, сделав образ более сексуальным.

За 15 часов пост Келли собрал около 26 тысяч лайков и много комментариев.

Люди были восхищены образом моедли, ее привлекательность и сексуальностью. Также звезду назвали Мисс мира, милой и очень хорошенькой, в общем: "Богиня то, что надо".

Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала абсолютно голой. Модель стояла, наклонив голову с мокрыми волосами и пристально посмотрев в камеру. Она прикрыла грудь руками с браслетами. Красота просто чарующая.

Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала в длинной разноцветной рубашке без белья. Большой пояс подчеркнул тонкую талию звезды. Образ модели "Victoria’s Secret" завершили стильные очки и сумочка.

Сочные прелести слегка выглядывали из-под тонкой рубашки, которая едва прикрывала ягодицы звезды.

На модели практически нет макияжа, а завершил ее лук высокий кудрявый хвост.

Напомним также, что Келли Гейл позировала на багажнике машины. Она приподняла свои длинные волосы руками и закрыла глаза. На знаменитости - яркий лифчик, который подчеркнул ее пышный бюст. А черные брюки с посадкой на талии идеально сели на тонкой талии красотки.

Дополнили образ аксессуары и макияж, который придал свежести лицу и телу.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл расположилась на сиденье на яхте. Она расставляла ноги, читая журнал и попивая, вероятно, алкогольный написток.

Девушка также страстно приоткрывала губы и гладила волосы.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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