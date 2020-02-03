Обладательница титула "Мисс Украина 2018" позировала без бра
На новом опубликованном Леонилой Гузь кадре она красуется, прикрыв обнаженную грудь руками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.
21-летняя Леонила Гузь решила в который раз эпатировать публику и показала кадр с профессиональной фотосъемки, где она стоит в прозрачных колготах в сетку, а также в элементе на бедрах, очень напоминающем бахрому.
На лице модели виден яркий вечерний или, скорее, макиях для фотосъемки, волосы свои знаменитость распустила и пронзительно смотрит в камеру.
Фолловерам очень понравился такой эффектный кадр украинской красавицы в, якобы, экзотической растительности, и они осыпали Леонилу множеством комплиментов:
"Просто супер!"
"Вау"
"Огонь"
Ранее модель на новых фото модель показала кадры без верхней одежды.
На фото Леонила позирует в топе или бюстгальтере белого цвета и штанах. На голове намотано полотенце, а значит можно предположить, что Гузь только после душа. Под глазами виднеется маска. Модель закрыла глаза и наслаждается моментом. Леонила расположилась на полу, а на фоне можно увидеть газон за окном.
Фанаты не смогли оценить фото модели. Она опубликовала его в сторис, где такая функция отсутствует, как и комментарии.
Напомним и о том, что Леонила Гузь позировала в черном купальнике. В кадре Леонила томно смотрела в объектив, на ее лице виден яркий макияж - особенно визажисты подчеркнули глаза молодой красавицы.
На фото вблизи видны бедра артистки, а также длинные стройные ножки.
Поклонникам нравятся профессиональные снимки Леонилы, они пишут в комментариях о том, что "Мисс Украина 2018" очень привлекательна.
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