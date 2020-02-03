Украинская модель Алена Омович позировала, вероятно, в кафе

В этот раз звезда сети предстала перед камерами в черном белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram отечественной знаменитости.

Так на новых опубликованных кадрах звезда сети, которая «подогнала» свое тело под модельные параметры, в частности, по выдающимся формам - схожим с "богатствами" Ким Кардашьян, покрасовалась в бра и стрингах. При этом Алена отвернулась спиной от объектива и лишь немного повернув голову, смотрела на фотографа. Съемка проходила, вероятно, в кафе или на кухне - в кадре виден стол, скатерка, чашка, блюдце.

Подписчики живо отреагировали на такой пост, где раздетая модель просила их ставить зимние смайлы в комментариях, и пишут знаменитости о том, как та очаровательна - "богиня", "жарко смотреть", "тебя надо в музеях показывать...".

А ранее, Алена Омович предстала перед публикой в откровенном наряде.

Так на новом опубликованном кадре девушка покрасовалась в топе и штанах, при этом грудь свою Алена прижала руками, глядя прямо в камеру.

Кроме демонстрации себя, дама еще решила и пообщаться со своими подписчиками, спросив, о чем бы ей таком написать, что людям интересно.

Подписчики живо отозвались на такой вопрос и пишут знаменитости «местного разлива» обо всем на свете, в частности, о ее красоте, смелости не скрывать свои «проблемы»:

«Огонь»

«Вау»

«Ничего не пишите»

«Хороша, все супер»

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