Актриса Студии "Квартал 95" показала, как хорошо владеет своим телом

Растяжке и подкачанному телу эффектной блондинки Екатерины Никитиной позавидуют даже профессиональные спортсмены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала».

Так на новом опубликованном видео Екатерина красуется у зеркала и выполняет непростые физические упражнения - так называемый тверк. Девушка мастерски двигает своими ягодицами в облегающем спортивном "наряде".

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Светловолосая красавица так эффектно потрусила своими прелестями на камеру, что ее поклонники просто в восторге от увиденного:

«Горячая»

«Неплохо👏»

«Класс, круто👍 Это такие упражнения или это танец такой?😄»

«Классно барабанишь😍😍😍😍»

Сама Екатерина посвятила этот пост своим хейтерам:

«🍑 Давно не дэнсила, но так ещё умею)🍑 Почему бы и нет 😂 02.02.2020 Отличная дата, для таких видео 😂 (Как по мне) •»

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#ленивый_тверк 🍑 Давно не дэнсила, но так ещё умею)🤟🏻🍑 Почему бы и нет 😂 02.02.2020 Отличная дата, для таких видео 😂 (Как по мне) • #хейтеры #контент #для #вас #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

A post shared by 🦩𝔼𝕂𝔸𝕋𝔼ℝ𝕀ℕ𝔸🦩 (@nikitkinna) on

Ранее мы писали о том, что девушка мастерски стояла на руках, плавно переходя из одного положения своего тела в другое - горизонтальный, а затем и вертикальный шпагат - поклонники просто в восторге от увиденного.

Звезда сети потренировалась на славу, а видео оформила под популярный трэк Джамалы и Alyona Alyona:

«Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ATTENTION❗ Открыта запись на Индивидуальные занятия! 💎 …». – подписала артистка свое новое видео, которое выложила в сети.

Поклонникам осыпали Екатерину комплиментами: "позитивная", "молодчинка", "трудяга" и тому подобное пишут они.

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#stretching 🧘🏼‍♀️ Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ❗️ATTENTION❗️ Открыта запись на ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия! 💎Направление: -stretching -fitness -bodymake -kids gymnastics -tabata ⏱Длительность занятия: 1 час! -> 60 мин! -> 3600 секунд! 📍Где: Район м.Лукьяновская (Ул. Глубочицкая) 🕰 Когда: Все индивидуально! Время подбираем удобное для вас😏 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Часто задаваемые вопросы!❗️ 1. Что с собой нужно?👐🏻 ☝🏻Удобную одежду, носочки, водичку и настроение. 2. Как часто нужно встречаться?🤗 ☝🏻Все зависит от ваших способностей. Желательно не меньше 2ух раз в неделю. (Это если вы хотите результат) 3. Я никогда ничем не занималась, разве я могу сесть? ☝🏻ДА!!!!! 4. Мне 300500 тысяч лет, не поздно? ☝🏻НЕТ!!!! Личный пример, моя Бабушка села на шпагат впервые в жизни в 50 лет🤟🏻 • 😏Я жду ТЕБЯ в зале! Пора в 2020 сделать что-то невероятное и исполнить давнюю мечту!💡 Переступайте через себя!!!☝🏻 Все возможно!❤️ • 📝Для записи пишите сюда @nk_streching ! • Song: Alyona Alyona & Jamala - Забирай 🙈 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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