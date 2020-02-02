Актриса Студии "Квартал 95" показала, как хорошо владеет своим телом

Растяжке и подкачанному телу эффектной блондинки Екатерины Никитиной позавидуют даже профессиональные спортсмены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала».

Так на новом опубликованном видео Екатерина красуется у зеркала и выполняет непростые физические упражнения - так называемый тверк. Девушка мастерски двигает своими ягодицами в облегающем спортивном "наряде".

Светловолосая красавица так эффектно потрусила своими прелестями на камеру, что ее поклонники просто в восторге от увиденного:

«Горячая»

«Неплохо👏»

«Класс, круто👍 Это такие упражнения или это танец такой?😄»

«Классно барабанишь😍😍😍😍»

Сама Екатерина посвятила этот пост своим хейтерам:

«🍑 Давно не дэнсила, но так ещё умею)🍑 Почему бы и нет 😂 02.02.2020 Отличная дата, для таких видео 😂 (Как по мне) •»

Ранее мы писали о том, что девушка мастерски стояла на руках, плавно переходя из одного положения своего тела в другое - горизонтальный, а затем и вертикальный шпагат - поклонники просто в восторге от увиденного.

Звезда сети потренировалась на славу, а видео оформила под популярный трэк Джамалы и Alyona Alyona:

«Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ATTENTION❗ Открыта запись на Индивидуальные занятия! 💎 …». – подписала артистка свое новое видео, которое выложила в сети.

Поклонникам осыпали Екатерину комплиментами: "позитивная", "молодчинка", "трудяга" и тому подобное пишут они.

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