Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, и ранее делилась откровенными снимками, но одни из последних - перешли все границы приличности
Звезда опубликовала одно фото на своей странице в Инстаграм, а остальные обнародовал ее фотограф пишет Рoliteka.net.
"Пошла в поход с @jeromeduran 📸", - подписала снимок девушка на совей странице.
На кадрах звезда предстала абсолютно голой, на ней лишь были украшения. На первом фото Келли стояла, наклонив голову с мокрыми волосами и пристально посмотрев в камеру.
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На втором снимке модель "Victoria’s Secret" испачкалась в песке. Она присела возле камней, позади Гейл были видны камни.
Далі фотограф снял обнаженную красотку крупным планом. На фото модель также смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы: "Как же это жарко". На шее сверкала цепочка.
Все снимки объединяет одно - шикарная фигура знаменитости. Ее пышные прелести, тонка талия и упругое тело.
Фото на странице красотки собрало более 44 тысяч лайков и много комментариев.
Люди были поражены смелостью модели и восхитились ее красотой, а также большим талантом.
Напомним, недавно Келли Гейл предстала в черном купальнике, из-под которого четко вырисовывались ее молочные железы. Купальник еле держался на бретельках сзади.
Плавки также были на тонких бретельках. Бикини пошло к безупречной фигуре звезды.
Стройные ноги, пышная грудь и упругие ягодицы - всем этим можно вдоволь налюбоваться.
Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала на багажнике машины. Она приподняла свои длинные волосы руками и закрыла глаза. На знаменитости - яркий лифчик, который подчеркнул ее пышный бюст. А черные брюки с посадкой на талии идеально сели на тонкой талии красотки.
Дополнили образ аксессуары и макияж, который придал свежести лицу и телу.
Ранее сообщалось, что Келли Гейл надела купальник с большим вырезом впереди, подчеркнув грудь модели. Пышные прелести едва не вываливаются из откровенного наряда.
По всей видимости, на Келли практически нет макияжа ее глаза скрывают оранжевые очки.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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