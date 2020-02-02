От горячих фото не до смеха

Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, и ранее делилась откровенными снимками, но одни из последних - перешли все границы приличности

Звезда опубликовала одно фото на своей странице в Инстаграм, а остальные обнародовал ее фотограф пишет Рoliteka.net.

"Пошла в поход с @jeromeduran 📸", - подписала снимок девушка на совей странице.

На кадрах звезда предстала абсолютно голой, на ней лишь были украшения. На первом фото Келли стояла, наклонив голову с мокрыми волосами и пристально посмотрев в камеру.

На втором снимке модель "Victoria’s Secret" испачкалась в песке. Она присела возле камней, позади Гейл были видны камни.

Далі фотограф снял обнаженную красотку крупным планом. На фото модель также смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы: "Как же это жарко". На шее сверкала цепочка.

Все снимки объединяет одно - шикарная фигура знаменитости. Ее пышные прелести, тонка талия и упругое тело.

Фото на странице красотки собрало более 44 тысяч лайков и много комментариев.

Люди были поражены смелостью модели и восхитились ее красотой, а также большим талантом.

Напомним, недавно Келли Гейл предстала в черном купальнике, из-под которого четко вырисовывались ее молочные железы. Купальник еле держался на бретельках сзади.

Плавки также были на тонких бретельках. Бикини пошло к безупречной фигуре звезды.

Стройные ноги, пышная грудь и упругие ягодицы - всем этим можно вдоволь налюбоваться.

Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала на багажнике машины. Она приподняла свои длинные волосы руками и закрыла глаза. На знаменитости - яркий лифчик, который подчеркнул ее пышный бюст. А черные брюки с посадкой на талии идеально сели на тонкой талии красотки.

Дополнили образ аксессуары и макияж, который придал свежести лицу и телу.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл надела купальник с большим вырезом впереди, подчеркнув грудь модели. Пышные прелести едва не вываливаются из откровенного наряда.

По всей видимости, на Келли практически нет макияжа ее глаза скрывают оранжевые очки.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать