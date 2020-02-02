Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, и ранее делилась откровенными снимками, но одни из последних - перешли все границы приличности 

Звезда опубликовала одно фото на своей странице в Инстаграм, а остальные обнародовал ее фотограф пишет Рoliteka.net.

"Пошла в поход с @jeromeduran 📸", - подписала снимок девушка на совей странице. 

На кадрах звезда предстала абсолютно голой, на ней лишь были украшения. На первом фото Келли стояла, наклонив голову с мокрыми волосами и пристально посмотрев в камеру.

Популярные статьи сейчас

Как выглядели Лорак, Ротару и Лобода до пластики: фото поражают, «другое лицо»

Коронавирус в Украине: количество больных растет, Зеленский принял экстренное решение

«Волочкова отдыхает»: жена Пескова застыла в неприличной позе для эффектного кадра

Юная звезда сериала "Школа" раздвинула ноги, у фанатов эйфория: "Я буду вас..."
Показать еще

На втором снимке модель "Victoria’s Secret" испачкалась в песке. Она присела возле камней, позади Гейл были видны камни. 

Далі фотограф снял обнаженную красотку крупным планом. На фото модель также смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы: "Как же это жарко". На шее сверкала цепочка. 

Все снимки объединяет одно - шикарная фигура знаменитости. Ее пышные прелести, тонка талия и упругое тело. 

Фото на странице красотки собрало более 44 тысяч лайков и много комментариев. 

Люди были поражены смелостью модели и восхитились ее красотой, а также большим талантом.  

Напомним, недавно Келли Гейл предстала в черном купальнике, из-под которого четко вырисовывались ее молочные железы. Купальник еле держался на бретельках сзади. 

Плавки также были на тонких бретельках. Бикини пошло к безупречной фигуре звезды. 

Стройные ноги, пышная грудь и упругие ягодицы - всем этим можно вдоволь налюбоваться. 

Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала на багажнике машины. Она приподняла свои длинные волосы руками и закрыла глаза. На знаменитости - яркий лифчик, который подчеркнул ее пышный бюст. А черные брюки с посадкой на талии идеально сели на тонкой талии красотки. 

Дополнили образ аксессуары и макияж, который придал свежести лицу и телу. 

Ранее сообщалось, что Келли Гейл надела купальник с большим вырезом впереди, подчеркнув грудь модели. Пышные прелести едва не вываливаются из откровенного наряда. 

По всей видимости, на Келли практически нет макияжа ее глаза скрывают оранжевые очки. 

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать