Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала идеальную фигуру в кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Твоя баба будто Лада. А какую выберешь ты? Обожаю спортивный стиль. Скупила пол магазина и хочу еще», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Омович позирует на камеру сперва в спортивном наряде, а потом в кружевном белье. От этого у ее поклонников произошел настоящий взрыв, о чем свидетельствуют комментарии под видео.

«Видок просто огненный», «попец бомба!», «Сладенькая», «Яд. На такой фигуре смотрится о*уенно», «очень, очень красиво», «невероятная», «боже, это просто космос», - пишут они.

Ранее модель Алена Омович позировала у окна, как обычно это у нее бывает - полуголой, и не одна. В этот раз звезда сети предстала перед камерами с фигуристой подружкой.

Так на новых опубликованных кадрах девушка, которая «подогнала» свое тело под модельные параметры, покрасовалась в топе и шортиках, рядом с ней - на коленях у Алены - лежала очень схожая внешне с самой звездой девушка. При этом грудь свою Алена прижимала руками, призывно поглядывала в прямо в камеру, всячески изощрялась в позах и поглаживала свою напарницу по съемке.

Подписчики живо отреагировали на такой пост и пишут знаменитости о том, как та прекрасна - соблазнительна, "горяча", идеальна, эффектна и прочее. Не обошли стороной поклонники Омович и подругу-модель Алены - отметили, что девушки очень похожи и что у последней - красивая грудь.

Напомним, украинская королева красоты вляпалась в скандал из-за России, замешан путинский чиновник: всплыли подробности

Как сообщала Politeka, известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах.

Также Politeka писала, что самая красивая девушка Земли очаровывает с первого взгляда: в такую невозможно не влюбиться.