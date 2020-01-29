Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала идеальную фигуру в кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Твоя баба будто Лада. А какую выберешь ты? Обожаю спортивный стиль. Скупила пол магазина и хочу еще», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Омович позирует на камеру сперва в спортивном наряде, а потом в кружевном белье. От этого у ее поклонников произошел настоящий взрыв, о чем свидетельствуют комментарии под видео.

View this post on Instagram

ТВОЯ БАБА БУДТО ЛАДА🤟🏻 1/2/3/4? А какой выберешь ты?😈 Очень крутые шмотки @kira_chernaya_brand 🔥 Обожаю спортивный стиль🔥 Скупила пол магазина, и хочу ещё 🙉 Трек: MORGENSHTERN-РАТАТАТАТА 💣

Популярные статьи сейчас

Кароль сбросила белье ради эффектных черно-белых кадров: "Тина, ты поражаешь"

Блондинка из "Квартала 95" сняла с себя одежду и показала шикарный вид сзади: "Суперская"

Чернобыль 2020: объявлено военное положение, правду скрывают, "Боже, спаси нас всех"

Билык перешла все границы и предупредила бывших мужей: "Хочется отомстить..."
Показать еще

A post shared by A L E N A 🐷 (@alena_omovych) on

«Видок просто огненный», «попец бомба!», «Сладенькая», «Яд. На такой фигуре смотрится о*уенно», «очень, очень красиво», «невероятная», «боже, это просто космос», - пишут они.

Ранее модель Алена Омович позировала у окна, как обычно это у нее бывает - полуголой, и не одна. В этот раз звезда сети предстала перед камерами с фигуристой подружкой.

Так на новых опубликованных кадрах девушка, которая «подогнала» свое тело под модельные параметры, покрасовалась в топе и шортиках, рядом с ней - на коленях у Алены - лежала очень схожая внешне с самой звездой девушка. При этом грудь свою Алена прижимала руками, призывно поглядывала в прямо в камеру, всячески изощрялась в позах и поглаживала свою напарницу по съемке.

Подписчики живо отреагировали на такой пост и пишут знаменитости о том, как та прекрасна - соблазнительна, "горяча", идеальна, эффектна и прочее. Не обошли стороной поклонники Омович и подругу-модель Алены - отметили, что девушки очень похожи и что у последней - красивая грудь.

Remote file

Напомним, украинская королева красоты вляпалась в скандал из-за России, замешан путинский чиновник: всплыли подробности

Как сообщала Politeka, известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах.

Также Politeka писала, что самая красивая девушка Земли очаровывает с первого взгляда: в такую невозможно не влюбиться.