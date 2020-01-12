Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, предстала перед своими поклонниками в одном купальнике

Красотка разместила фотографии в своем Инстаграм, на которых она соблазнительно изгибается, пишет Рoliteka.net.

Келли продемонстрировала аппетитное тело в маленьком голубом бикини, которое едва прикрывает ее грудь. Также девушка показала свой упругий живот и стройные ножки.

Девушка распустила влажные от купания волосы. Выглядит Келли просто потрясающе.

За 17 часов пост девушки собрал более 63 тысяч лайков и много комментариев.

Подписчики не могут оторвать взгляд от красотки и засыпали ее комплиментами.

Сейчас на страницу модели "Victoria’s Secret" подписаны 1,2 миллионов пользователей. Некоторые из них регулярно пишут положительные комментарии и выражают любовь.

Напомним, недавно Келли Гейл застыла в позе запрокинув тело назад, и встав на руки. Одну ногу девушка изящно подняла: "Вот это богиня!".

На фото нельзя не заметить прекрасную форму модели. Девушка похвасталась упругими прессом и ягодицами. На ее ноге можно увидеть браслет.

Модель позировала на отдыхе, позади нее видны клумбы с цветами и море.

Ранее мы писали, что недавно модель "Victoria’s Secret"выбрала зеленое бикини с вырезами в пикантных местах.

Так, на лифчике Келли видны большие отверстия, благодаря которым можно рассмотреть пышную грудь звезды Victoria’s Secret.

Кроме того, нельзя не заметить кубики пресса Гейл и стройные длинные ноги.

Напомним также, что Келли Гейл предстала в ярком крохотном бикини, которое едва прикрыло ее интимные места. Девушка наслаждалась времяпрепровождением на яхте.

Нельзя не обратить внимание на прекрасную фигуру девушки - стальной пресс и длинные стройные ножки.

Ранее сообщалось, что ангел Victoria’s Secret немного расставила ноги, глядя на горизонт. Ее идеальный образ завершили косички.

Пухлые губы и пристальный взгляд - сделали фото превосходным. От такой красоты пульс зашкаливает.

За пять часов пост собрал более 23 тысяч лайков и много хвалебных комментариев.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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