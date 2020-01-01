39-летняя российская певица Анна Семенович покорила публику откровенными танцами, двигаясь плавно и вызывающе

Как передает Politeka.net, артистка поделилась роликом в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Семенович предстала сразу в нескольких образах (ролик смонтирован из разных "кусочков"). Однако общая черта прослеживается: шикарные формы певицы. Подобную красоту невозможно утаить, поэтому Аня и не пытается, а, наоборот, выставляет сочные прелести напоказ - пусть и другие понаслаждаются. Возможно, покажется, что артистке неудобно танцевать, но как бы не так. Семенович очень изящно и сексапильно двигается, при этом соблазнительно смотрит в объектив.

Артистка поздравила "армию" фанатов с Новым годом и рассказала, что собирается в 2020 исполнить свою мечту - побывать в Японии.

"Мои дорогие, с наступающим вас Новым годом 🎄 Я не буду подводить итоги, но поставлю для себя и для вас пару целей на следующий 2020 год ⭐️ Стать ещё счастливее, начать делать то, что давно откладывала на завтра, постараться стать лучшей версией себя, слетать в Японию 🤩 и двигаться только вперёд в своей профессии 🍀 Пусть все наши мечты сбываются и Жизнь в удовольствие, будет нашей реальностью 🙏🏼 Люблю вас, мои хорошие! Спасибо, что все это время со мной ❤️ Веселого нам всем праздника 🤪 и легкого состояния здоровья завтра утром 😂😂😘 🤪🎉С Новым годом 🎉", - подписала ролик певица.

Поклонники восторженно восприняли поздравления Ани и также нажелали ей много всего приятного.

"Анна семенович Се*сбомбочка❤️"

"Бомбическая. ПРЕЛЕСТЬ НЕ ЗЕМНАЯ🔥"

"С новым годом! Анка Обезьянка! 🌷🏆 Будьте нам примером и эталоном!❄️❄️❄️🎄🎂⛷️"

"Шикарная!!!"

Ранее мы сообщали, Семенович удивила "новогодней открыткой". Она опубликовала в Инстаграм снимок, на котором предстала в одной лишь шапке Санты. Роскошное тело артистка прикрыла коробкой-подарком.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"

Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.