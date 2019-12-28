24-летняя модель Маргарита Паша, ставшая "Мисс Украиной-2019" и представлявшая страну на международном конкурсе красоты, показала неожиданный кадр после возвращения на родину

Напомним, что во время подготовки к всемирному конкурсу девушка успела оскандалиться из-за русского языка и высказываний об оккупированном Крыме, который, по ее словам, "принадлежит всем людям".

Сейчас модель является активным пользователем Instagram, где часто радует публику довольно откровенными снимками.

На этот раза Маргарита Паша предстала в белоснежном образе.

На ней красивый длинный белый пиджак, под которым, похоже, нет белья. Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру гимнастки, а также выделил ее пышное декольте. волосы Маргариты распущены, а на ее лице легкий макияж.

"Все ограничения в нашей голове! (Мы сами создаём свою судьбу, сами выбираем как нам жить). XXI век… Время новых возможностей, неограниченного выбора, свободы слова и реализации потенциала. Вы уже задумались о целях и планах на грядущий год? Всех с наступающим Новым годом! P.s. А я улетела на заслуженный 2-х недельный отдых", - подпила она снимок.

Маргарита активно занимается спортом, заботится о своем здоровье и внешнем виде, а также придерживается сбалансированного питания, ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек. Но в то же самое время украинская красавица призывает поклонников любить себя и свое тело.

Девушка считает, что скромность - это просто замечательно, но даже ее лучше иметь в меру. Ведь скромность может перерости в комплексы, а от этого никому лучше не станет.

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