Хлоя Кардашьян ничем не уступает своим знаменитым сестрам, ее красота несомненно способна любого лишить покоя

Как сообщает Politeka.net, семья Кардашьян в очередной раз потрясла Америку масштабами своей рождественской вечеринки. Праздник, который по традиции устраивает одна из сестер или их мать Крис Дженнер, в этот раз организовала Кортни.

Сестры пришли на вечеринку в сногшибательных платьях. Все сестры пришли вместе со своими детьми. Несколькими снимками из торжества поделилась Хлоя Кардашьян.

Она решила показать своим поклонникам, какой наряд выбрала для торжественного вечера. Хлоя буквально сияла в этот вечер. На пышной фигурке звезды красовалось золотое платье без бретелек и с глубоким вырезом, нескрывающим полную грудь. Высокий вырез на юбке подчеркнул длинные стройные ноги Кардашьян.

Образ дополнили босоножки на высоком каблуке в тон платья и идеальная укладка. На фото Хлоя позировала вместе со своей дочуркой.

Пользователи сети начали поздравлять свою любимицу с Рождеством, восхищаться ее внешнем видом и фигурой. Кроме того, множество комплиментов было написано и для маленькой крохи. Также подписчики не забыли поздравить звезду, пожелав ей счастливого Рождества.

Также ранее сообщалось, что Ким Кардашьян предстала перед подписчиками в бархатном платье с рюшами телесного оттенка. Юбка с высоким вырезом в зоне бедер сделала акцент на ногах знаменитости, показав всю их красоту. Дополнили наряд умопомрачительные шпильки, а также идеальная укладка и макияж в естественных тонах.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.