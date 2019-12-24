Экс-нардеп Олег Ляшко давно известен своей любовью к животным

Поэтому неудивительно, что с наступающим Новым годом он поздравил украинцев, держа в руках одного из своих домашних любимцев, французского бульдога. На 47-летнем лидере «Радикальной партии» имени себя серая футболка и новогодний колпак в красно-белую полоску

«Праздник приближается», – подписал снимок политик.

В комментариях пользователи не удержались от едких комментариев.

«Отпусти собаку», «Санта? Николай? Дед мароз? Не узнал в гриме. Это спальный колпак на голове?», «Да, праздник! Всех со праздником! Олег ... а сколько в праздник будет голодных собак, котов, птиц, переселенцев и бездомных людей?», «даже песику противно», – пишут под публикацией.

Отметим, что в июле этого года Ляшко рассказывал, что у него дома 17 собак. По его словам, все они живут вместе и никогда между собой не грызутся.

Самая известная из них – дворняга Порш, с которой он даже пришел в Верховную Раду в рамках акции «Возьми собаку на работу».

Взяв собаку на роботу Gepostet von Олег Ляшко am Donnerstag, 20. Juni 2019

Ранее мы рассказывали, что Олег Ляшко 30 октября этого года приобрел 10 100 государственных облигаций, за которое заплатил 10 559 247 гривен.

На эту дату Министерство финансов реализовывало три вида ценных бумаг с доходностью от 14,37-15,35%.

Соответственно, руководствуясь нехитрыми подсчетами, через год господин Ляшко с этой покупки получит дохода примерно 1,5 млн гривен. Однако если он их не продаст, то Минфин выплатит ему ту сумму, по которой он покупал ценные бумаги.

Если это трехмесячные облигации, то главный радикал выручит с них около 400 000 гривен.

Напомним, Пальчевский раскрыл скандальную правду о драке Геруса и Ляшко.

Как сообщала Politeka, безработный Ляшко отжег в прокуратуре, скандал попал на видео.

Также Politeka писала, что Роман Безсмертный резко отреагировал на драку Геруса и Ляшко: "Нам нужно…".