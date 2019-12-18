Президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что после встречи с главой Российской Федерации в стране все наладится, но ничего из этого не вышло и теперь нас ждет несколько сценариев развития событий в 2020 году

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский журналист Виталий Портников.

Журналист решил обьяснить ситуацию на примере украинских литературных образов. Он считает, что Владимир Зеленский почему-то стремительно пытается добиться того, чтобы наконец посмотреть в глаза Вия. Самым парадоксальным Виталий Портников назвал то, что президента Украины, ведь никто не трогал и он сам настаивал на встрече.

Но самое худшее в том, что на встрече он вдруг заявил, что не может ничего выполнить из того, чего от него ждут в Украине.

По словам Портникова, после встречи президентов, нас будет ждать в 2020 году два возможных варианта развития грядущих событий.

Первый вариант состоит в том, что Москва считает, что она сможет заставить президента Украины капитулировать на следующем «Нормандском саммите», который должен состояться уже через 4 месяца.

«Будут предприниматься интенсивные попытки по дестабилизации ситуации в стране до следующего «Нормандского саммита». Таким образом мы войдем в ситуацию, когда Россия будет создавать условия для непременной капитуляции Владимира Зеленского», - отмечает эксперт.

Он также назвал и второй вариант развития событий в Украине. По его мнению, сценарий состоит в том, что Российская Федерация не будет ждать новой встречи в «Нормандском формате», поэтому пойдет на военное усиление эскалации на востоке Украине.



«В Москве считают, что это позволит Зеленскому еще больше понять, что единственный для него путь – это только согласиться на условия Путина» - подытожил Портников.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Пyтинa нет шансов, план по уничтожению уже готов.

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