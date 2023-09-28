Продюсерка Ірина Горова заступилася за Надю Дорофєєву, у якої було скасовано концерт.

Продюсерка Ірина Горова заступилася за Надю Дорофєєву, у якої було скасовано концерт. Зірка виступила із заявою у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Про скасування концерту Наді Дорофєєвої у Відні 16 вересня поговоримо у #ФастПідкасті", - написала Ірина Горова.

"А чому б, нарешті, найдорофєєвій не дати пояснення? Ваша позиція керівника зрозуміла, але де героїня цього скандалу?", - запитав фанат.

"За кілька шодин до того виступу вона звернулася до аудиторії, щоб ті, хто купив квитки, не приїжджали, бо обладнання для виступу просто не було. За кілька днів дала широке роз'яснення ситуації, навела приклади інших співаків, яким ця контора надала обладнання для виступу. караоке замість професійного. Усе вже було", - відповів ще один фанат.

"Вам буде цікавий ефір для того, що зрозуміти як працює артист та команда", - прокоментувала ситуацію Ірину Горову.

"Через кілька днів? А чому не вийшла на публіку? Чому гроші забрала за виступ, якого не було? Чому її команда не приїхала за день хоча б, щоб перевірити готовність?", - не заспокоювався розлючений фанат.

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