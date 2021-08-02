Ціна на бензин і дизельне паливо зросла
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо зросли в порівнянні з попереднім днем. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на РБК-Україна.
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,30 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,24 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,44 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 16,88 гривень за літр (+0,02 гривень).
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Нагадаємо, що українців очікує підвищення тарифів на опалення, водопостачання та інші комунальні послуги в 2021 році. Відзначається, що темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів і в 2022-2023 роках.
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