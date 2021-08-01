Правила в'їзду в Україну змінюються з п'ятого серпня. До чого слід готуватися, читайте далі

У світі поширюється коронавірус штаму "Дельта", у зв'язку з чим в Україні вирішили посилити деякі правила.

Так, з п'ятого серпня правила в'їзду в нашу країну посилюються навіть для самих її громадян. Люди зможуть безперешкодно повернутися з-за кордону після повного курсу вакцинації від COVID або хоча б першого щеплення, надавши довідку 063-О, пише сайт Кабміну.





В іншому випадку приїжджим слід встановити додаток "Вдома" і протягом трьох днів здати ПЛР-тест. Якщо тест буде позитивним, то за допомогою програми потрібно піти на самоізоляцію. Зокрема, по приїзду з Росії або Індії потрібно буде йти на обов'язкову двотижневу самоізоляцію.

Іноземні громадяни зобов'язані оформити страховий поліс на випадок захворювання коронавірусом. Також у них повинні бути документи, що підтверджують повний курс вакцинації, або ж негативний результат тестування на COVID-19.

Якщо цих документів у іноземців не буде, то їм також слід встановити додаток "Вдома". Іноземці повинні зробити тест на виявлення захворювання протягом наступних 72 годин.

Обмеження не торкнуться тих людей, які виїхали з України до четвертого серпня.

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