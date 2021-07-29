Досвід багатьох країн показав, що при належному рівні вакцинації можна і зовсім скасувати карантин

Також щеплення від коронавірусу допомагають знизити кількість смертей і навіть побороти хворобу. Крім того, деякі країни скасовують обов'язкове носіння масок в деяких установах.

Головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді" розповів, коли можуть скасувати обов'язкове носіння масок.

Він розповів, що скасування обов'язкового носіння масок в Україні можливе. Однак для цього велика частина населення повинна бути вакцинована.

"Ми можемо розглядати це тільки тоді, коли велика частина населення вакцинована і коли є гарантія, що жодна людина, знімаючи маску в громадському місці або місці скупчення людей, не ризикує передати інфекцію", — зазначив він.

Все буде залежати, як швидко буде проходити вакцинація і яка кількість заражень буде фіксуватися по країні. При цьому він підкреслив, що поки в Україні немає ознак спалаху захворюваності COVID-19.

Крім того, головний санітарний лікар сказав, що в Україні для введення адаптивного карантину будуть застосовувати механізм, який діє в країні з листопада 2020 року.

Нагадаємо, що українців попередили про третю хвилю ковіда, почалася підготовка.

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