Українці зіткнулися з проблемами під час обміну доларів у банках

Як повідомляє Politeka.net, про це клієнти українських банків розповіли на профільному форумі "Мінфін". За словами однієї з клієнток "Альфа-Банку", вона не змогла обміняти стару банкноту номіналом 100 доларів. Більш того, під час спроби обміну вона зіткнулася з хамством співробітників, які спробували звинуватити її в тому, що купюра фальшива.

Як пояснила клієнтка, вона намагалася поміняти купюру 1993 року. Ці купюри мають менше ступенів захисту, тому не можуть бути перевірені на сучасних детекторах банкнот. У деяких банках пропонують забрати гроші на інкасо. Це означає, відправити гроші на обмін за кордон. Однак, в таких випадках повернення коштів доводиться чекати більше року. Та й сама послуга такого обміну платна.

"Так вийшло, що завалялася і тепер її нереально поміняти. В "Ощаді" запропонували взяти на інкасо, але там чекати 18 місяців плюс комісія", - поділилася своїм гірким досвідом клієнтка.

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