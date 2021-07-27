Ціни на проїзд невблаганно зростають і б'ють по гаманцях простих українців

З початку року тарифи в транспорті двічі переглядалися в результаті в цілому вартість проїзду збільшилася на 40%. Однак перевізники попереджають про нове підвищення з початком осені.

Однак цієї суботи у Київській області тариф на приміський транспорт Ірпінь - Київ - Ірпінь, а також у напрямку Гостомеля та Бучі піднявся до 27 грн, пише vesti.ua. У напрямку Бородянки, Клавдієво - з 30 до 37 грн, інші напрямки також не обійде подорожчання.

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Голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко розповів, що тарифи планували підняти з вересня, але через карантин перевізники сильно постраждали. Компанії брали кредити на покупки автобусів, але через відсутність прибутку, виконувати зобов'язання перед банками не вдавалося, тому перевізників обклали штрафними санкціями.

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Також перевізників штрафували за недотримання масочного режиму серед пасажирів, а також за перевищення ліміту завантаження транспорту (50% пасажирів). Плюс зіграло роль і підвищення цін на паливо.

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Внаслідок всіх зазначених факторів деякі компанії вирішили підняти проїзд зараз. А у вересні інші підвищать ціну від 10 до 16%.

За словами Павленка, компанії перевізників зазнають основних збитків не через маленькі заробітки, а через прикарманювання солідних коштів водіями. Квитки і кондуктори не допоможуть, а ось вихід - безконтактна форма оплати.

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