Ціни на проїзд невблаганно зростають і б'ють по гаманцях простих українців

З початку року тарифи в транспорті двічі переглядалися в результаті в цілому вартість проїзду збільшилася на 40%. Однак перевізники попереджають про нове підвищення з початком осені.

Однак цієї суботи у Київській області тариф на приміський транспорт Ірпінь - Київ - Ірпінь, а також у напрямку Гостомеля та Бучі піднявся до 27 грн, пише vesti.ua. У напрямку Бородянки, Клавдієво - з 30 до 37 грн, інші напрямки також не обійде подорожчання.

Голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко розповів, що тарифи планували підняти з вересня, але через карантин перевізники сильно постраждали. Компанії брали кредити на покупки автобусів, але через відсутність прибутку, виконувати зобов'язання перед банками не вдавалося, тому перевізників обклали штрафними санкціями.

Також перевізників штрафували за недотримання масочного режиму серед пасажирів, а також за перевищення ліміту завантаження транспорту (50% пасажирів). Плюс зіграло роль і підвищення цін на паливо.

Внаслідок всіх зазначених факторів деякі компанії вирішили підняти проїзд зараз. А у вересні інші підвищать ціну від 10 до 16%.

За словами Павленка, компанії перевізників зазнають основних збитків не через маленькі заробітки, а через прикарманювання солідних коштів водіями. Квитки і кондуктори не допоможуть, а ось вихід - безконтактна форма оплати.

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