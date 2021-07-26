Кінець літа стане вдалим періодом для деяких знаків Зодіаку
Кінець літа готує багато несподіванок і сюрпризів. Так, трьом знакам Зодіаку гороскоп на останній тиждень липня обіцяє божевільне везіння в любові, кар'єрі, грошах.
Хто ці щасливчики середини літа пише Slovofrazа.
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Раки зіткнуться з багатьма позитивними змінами, які торкнуться всіх сфер життя. При цьому астрологи попереджають, що в професійному плані цьому знаку доведеться постаратися, і зусилля будуть помічені начальством. У майбутньому це може принести підвищення на посаді або зарплаті.
Скорпіон
Астрологи обіцяють важливі зміни в особистому житті. Романтичні побачення і зустрічі будуть дуже вдалими в останній тиждень липня. Нове знайомство практично гарантовано. А чи переросте воно в серйозне почуття і відносини - залежить тільки від зусиль і дій Скорпіонів.
Водолій
Водоліям доведеться присвятити багато часу для пошуку фінансів і вони можуть увінчатися успіхом. Деяким представникам цього знака доведеться чимало часу проводити на роботі, але їх старання будуть оцінені. Є також шанс зайняти високу посаду, знайти друзів або отримати надбавку до зарплати.
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