Україна продовжує нести серйозні втрати на Донбасі - загинув боєць ЗСУ з Чернівецької області

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис у соцмережі глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

Так, сьогодні, 13 квітня, на Донбасі в результаті обстрілу з боку окупантів загинув український військовий Олексій Мамчій, який був родом із Буковини.

"Ще одна трагічна звістка з фронту, російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях в районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина", - повідомив Осачук.

Він також наголосив, що брат бійця ЗСУ 5 років тому, у 2016 році, також загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російських окупантів.

"Молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, у 2016 році також віддав життя, захищаючи нас від ворога. Низько схиляємо голову, висловлюю щирі співчуття рідним, вічна пам’ять", - написав глава Чернівецької ОДА.

На сторінці загиблого воїна у 2018 році було опубліковане фото з могили його брата. На пам'ятнику зазначається, що Станіслав Мамчій загинув на фронті 13 липня 2016 року. Йому було 32 роки.

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