На Херсонщині скандал із загибеллю журавлів в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" набирає обертів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Українську природоохоронну групу".

Так, станом на 5 квітня стало відомо, що родентициди, які використовують аграрії Херсонщини, вбили вже дві тисячі ерелітніх птахів.



"Скандал із загибеллю журавлів "у" біосферному заповіднику "Асканія-Нова" дійсно є чи не найгучнішою екологічною справою 2021 року. На превеликий жаль, попри відчайдушні спроби працівників заповідника врятувати перелітних птахів, виявляється, що саме екологічно несвідома діяльність фермерів на оточуючих заповідник землях призводить до загибелі все нових і нових сотень рідкісних видів перелітних птахів. І це несвідомість, яка вже має явні ознаки кримінального злочину", - йдеться в повідомленні природоохоронної групи.

Також зазначається, що збитки, нанесені державі, вже сягнули понад 6 млн грн.

У UNCG нагадали, що Україна - держава, через яку пролітають під час сезонних міграцій мільйони особин різних видів перелітних птахів Центральної та Північної Європи. Деякі з них зимують на нашій території, а інші - лише зупиняються тут на перепочинок і вирушають далі. Україна стала стороною 4 міжнародних конвенцій, підписавши які вона зобов'язалась охороняти птахів, що мігрують, через її територію, або гніздяться в країні.

"Ці зобов'язання було грубо порушено. І, на жаль, не вперше", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо про причини загибелі птахів.

"З 2 по 18 січня було виявлено 218 загиблих сірих журавлів, які занесені до Червоної книги України. Збитки від цього досягли 3 мільйони 270 тисяч гривень. При патологоанатомічному дослідженні птахів працівники заповідника виявили ознаки отруєння. Всі птахи загинули від набряку легенів і внутрішніх кровотеч, які спричинили смерть в муках. Однак, на території заповідної зони птиці отруїтися не могли, адже це природна територія, на якій вони зупиняються тільки на відпочинок і нічліг. Для того щоб харчуватися, журавлі здійснюють щоденні вильоти на поля", - пояснили нам в організації.

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