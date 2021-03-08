Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, спокусила формами в красивій сукні

Зірка постала в красивому вбранні, яке підкреслило її форми, пише Politeka.net. Варто відзначити, що модель - володарка пишних форм, яким заздрить багато жінок.

Цього разу Кім одягла спокусливу довгу сукню з нескромним декольте, з якого виставилися пишні груди. Стразики стали додатковим акцентом до форм. Блискучий чокер також притягував погляд.

Тканина обтягнула тонку талію і пишні стегна. Модель підняла руки наверх, закинувши довге волосся назад. Її бюст виглядав красиво, чого і домагалася шикарна брюнетка.

В руках красуня тримала блискучу сумочку, яка була під колір вбрання і стала відмінним завершенням до образу.

Красуня позувала навпочіпки, а також показала себе в повний зріст, демонструючи "даховиносні" вигини.

Публікація зібрала понад 1,5 мільйона лайків і багато коментарів.

"Ти стаєш все прекрасніше з кожним днем🥺 ✨ 🔥", "королева", "Прекрасно виглядаєш!", "Чудово !!! 🔥 🔥 🔥 🔥 ", » ✨ Завжди приголомшливо«,» відмінні фото, Кім✌ 🏽«, " Ти виглядаєш дуже мило, Кім️️", "прекрасна"," принцеса😍", "прекрасна розтяжка для шоу, крихітко! ❤ ️ ", "Боже мій ангел 🥺 ", "ти вражаєш в саме серце своєю красою"," Твоя сестра Кортні виглядає цікавіше зп тебе", " це плаття 😍 вау!",- написали користувачі мережі.

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