Допомога по безробіттю в Україні зросла з 1 грудня 2020 року разом з прожитковим мінімумом

Як повідомляє Politeka.net, максимальний розмір соцдопомоги тепер становить 9 080 гривень на місяць. Прес-служба Держпраці пояснила, від чого залежить розмір такої допомоги і як її отримати.

Сума виплат визначається для кожного безробітного українця в індивідуальному порядку, враховується зарплата, страховий стаж і тривалість безробіття в співвідношенні з розміром доходів. Крім того, соцпрацівники перевіряють, з якої причини співробітник звільнився з минулого місця роботи.

Якщо за 12 місяців перед реєстрацією в якості безробітного громадянин встиг накопичити більше шести місяців робочого стажу, йому повинні виплачувати більше грошей:

до 2 років - 50% від середньої зарплати;

від 2 до 6 років - 55%;

від 6 до 10 років - 60%;

більше 10 років - 70%.

В іншому випадку безробітний може претендувати лише на мінімальну допомогу, яку під час карантину збільшили з 650 до 1 тисячі гривень. Такі виплати отримають молоді люди, які тільки закінчили навчання або демобілізувалися з армії і вперше намагаються влаштуватися на роботу. Допомога також покладається українцям-біженцям, які можуть підтвердити, де працювали раніше.

За даними Держпраці, станом на кінець листопада 2020 року в реєстрі числяться майже 410 тисяч безробітних, 353 тисячі з них на той момент отримували допомогу. У жовтні середній розмір допомоги безробітним склав 3,7 тисячі гривень.

Варто додати, що максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного прожиткового мінімуму для працездатних, який на після підвищення становить 2270 гривень.

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