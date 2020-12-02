Кайлі Дженнер вразила фанатів ідеальним пляжним тілом в купальнику

Як відомо, знаменита американська модель, як і її сестри, любить позувати перед камерою з мінімумом одягу. Її фото у відвертому купальнику з'явилися на одній з фанатських сторінок в Instagram, пише Politeka.net.

На знімках Дженнер демонструє свої пишні форми в мініатюрному чорному купальнику-бікіні. Маленькі трикутнички тканини ледь прикривають найінтимніші місця, практично не залишаючи простору для уяви.

Красуня ефектно позує перед камерою, демонструючи своє підтягнуте тіло і рівну засмагу. На одному зі знімків вона завзято натягнула трусики майже до самої талії, ніби навмисне дражнячи фанатів.

Шанувальники красуні прийшли в захват від подібних знімків і не змогли стримати емоцій.

"Це так смачно!",- написав один з них.

Раніше ми писали, що шанувальники розмістили в одній з фан-груп архівний кадр Кайлі в білому боді.

Зірка позувала в білосніжному одязі, під яким не було білизни, що видно за виразними інтимними ознаками. Тканина обтягнула красиву тонку талію,а завдяки крою стали видні об'ємні сідниці.

Зірка доповнила образ зачіскою з довгого волосся. Вона дивилася в камеру з-під пишних вій, а її пухкі і блискучі губи були прочинені.

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