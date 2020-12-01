Міністерство освіти і науки України пояснило ситуацію з введенням в країні шкільного навчання з п'яти років

Відзначається, що зараз триває обговорення цього питання, реформа поки не стартувала, пише прес-служба МОН.

До обговорення підключилися дитячі психологи, педагоги та інші фахівці.

"Звичайно, діти в 5-річному віці і діти в 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку і, дійсно, в організації освітнього процесу повинні бути також абсолютно різні підходи", - зазначають у МОН.

Обговорюються зміна державних освітніх стандартів і навчальних програм.

У МОН наводять приклад США, Великобританії, Нідерландів та інших країн, де починають навчання дітей з п'яти років.

Додамо також, що за словами нардепа партії «Слуга народу», члена Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлії Гришиної, школа для п'ятирічних дітей є школою в класичному розумінні цього слова. Своїм баченням питання вона поділилася на Obozrevatel TV.

"Це буде перший клас, але не такий, де діти будуть сидіти за партами, це буде перехідний період між садком і школою», – уточнила нардеп.

Вона додала, що в Раді обговорюють питання 12-річної школи, де діти, які починають навчання в 6 років, будуть закінчувати його в 18, а ті, хто прийшов в 7 років – в 19.

За словами нардепа, якщо в Україні буде прийнято рішення про п'ятирічних школярів, то «це однозначно не буде так, що 5-річна дитина одягне шкільну форму, візьме рюкзак і піде в школу».

Зазначимо, тема шкільного навчання з п'яти років виявилася дуже хвилюючою для українців. У мережі не вщухають обговорення. При цьому багато хто впевнений, що відправити дітей в школи з п'яти років – це не найкращий варіант.

"Спочатку Міносвіти потрібно в перший клас відправити", "відразу видно люди справою зайняті, а не з порожнього в порожнє«," Гей, Ви там нагорі! А ви готові майбутнім випускникам платити допомогу по безробіттю на пару років раніше, або потім закладете час навчання в школі років 16-ть щоб батьки довше годували?", "Краще з трьох років», «деякі діти і в 6 років ще не готові до школи», «краще з того, що може робити МОН – перестати займатися дурницями", " в 5 років - ні. Це неприпустимо, такі навантаження ... Ні і ще раз ні. І так всі хвороби по молодел, в 12-13 років випадки інсультів», - пишуть в мережі.

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