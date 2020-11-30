Клієнтка не може домогтися від Ощадбанку повернення коштів після проблем, які виникли при оплаті комуналки

Про це йдеться у скарзі, яка з'явилася на тематичному сайті Мінфін.

За її словами, при оплаті комуналки реквізити підтягуються автоматично і змінити їх не можна.

З'ясувалося, що при оплаті однієї з послуг гроші пішли на старий рахунок постачальника, через що їм довелося йти в Ощадбанк і писати заяву на повернення грошей.

"Пішли у відділення написали заяву на пошук платежу, через тиждень прийшли, виявилося треба писати іншу заяву. І тут найцікавіше: повинна писати не людина, з чиєї карти оплачувалися послуги, а господар квартири. І повернутися гроші можуть тільки господареві квартири і тільки на карту Ощадбанку", - продовжує незадоволена клієнтка.

Вона додала, що Ощадбанк спокійно користується грошима клієнта, поки він у відділеннях намагається домогтися їх повернення.

"Якщо випадково помилилися і оплатили гроші зі своєї картки, то повернутися вони можуть тільки іншій людині. Просто маячня. Шкода, що майже 500 грн і не хочеться залишати так. А ощадбанк користується вашими втраченими грошима. А ви повинні у свій робочий час шукати можливість поїхати в цей диво банк і написати дебільну заяву. Зрозуміло чому він не розвивається з таким-то сервісом", - емоційно підсумувала клієнтка у скарзі на Мінфіні.

"Добрий день! Для можливості перевірки інформації щодо спірної операції дійсно необхідно звернутися до відділення банку, просимо вибачення за можливі незручності. Інформацію по вашому зверненню перевіримо більш детально і надамо зворотний зв'язок", - відреагував на проблему представник Ощадбанку.

У коментарях під скаргою клієнтка додала, що гроші навіть через місяць не повернулися їй на рахунок.

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