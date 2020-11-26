В Україні з'явилася велика кількість фальшивих грошей, як гривень, так і доларів

Шахраї поширюють підробки в мережі. Як работет схема і як не попасться на вудку пише «Обозреватель».

Фальшиві гроші в Україні відкрито рекламують в Інтернеті. Найчастіше оголошення ведуть в телеграм-канали, де вказано контакт продавця. Мінімальне замовлення - 1,5 тисячі гривень. За цю суму обіцяють Надіслати або 5,5 або 5,6 тис. грн. Все залежить від того, купюрою якого номіналу ви хочете отримати "посилку".

При цьому продавці запевняють, що товар приймають навіть термінали і банкомати.

Оплачувати "фальшивки" потрібно за допомогою біткоіни: відстежити гаманець практично неможливо, цим і користуються злочинці. Ціни зафіксовані в гривні і щодня перераховуються в біткоіни. У шахраїв налагоджена робота цілої мережі в Україні.

Схема діє в кілька етапів:

Поставка самої "валюти". Гроші друкують, завозять з непідконтрольної території або навіть з інших країн. Продаж підробок. Таким чином фальшивомонетники "відмивають" отримані кошти, щоб не попастися, збуваючи їх самостійно. Підробки продають за ціною в 30% номіналу. Доставка оплачених "грошей". Для цього окремо наймаються сотні українців у різних містах України. З завдання отримати "валюту" по "Новій пошті" (якщо посилка правильно упакована, перевіряти її не мають права), а потім заховати десь поруч з будинком, наприклад, під деревом.

За окрему плату можна навіть відмити і куплені фальшивки. Але для цього доведеться віддати половину всіх грошей. Тоді з їх допомогою поповнять підроблені картки, а потім переведуть кошти на електронний гаманець.

Українців найчастіше ловлять вже на реалізації валюти. За даними поліції, в середньому щороку реєструють до 1000 правопорушень, пов'язаних з виготовленням, збутом фальшивих грошей, цінних паперів. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років в'язниці.

Щоб не стати жертвою шахраїв:

купуйте і продавайте валюту у відділеннях банку або в обмінниках, у яких є ліцензія НБУ;

не розраховуйтеся великими купюрами в громадському транспорті і в місцях, де не перевіряють справжність купюр (щоб не отримати здачу фальшивками);

частіше розплачуйтеся карткою і намагайтеся мінімізувати використання готівкових коштів.

Також зазначається, що в Україні були випадки, коли фальшиві гроші потрапляли навіть у банківські каси. При цьому самі співробітники фінансової установи часто не хочуть звертатися в поліцію і здавати "гроші".

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