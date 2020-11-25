Популярна фітнес-модель Юлія Мішура вразила формами в облягаючому вбранні

29-річна красуня любить демонструвати результати своїх постійних тренувань, не соромлячись вибирати для цього навіть найвідвертіші образи. Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася новим фото, на якому показала фігуру, в своєму Instagram.

На знімку Мішура позує в роздягальні перед дзеркалом в короткому чорно-білому топі і спортивних лосинах, які обтягують її стрункі ноги і дозволяють продемонструвати накачані сідниці. Красуня розгорнулася в півоберта, щоб показати свою фігуру в більш вигідному ракурсі. Її рельєфний прес і опрацьовані біцепси виглядають дійсно вражаюче.

"Потрібно підтримувати міцність тіла, щоб зберегти міцність духу", - написала Юлія у підписі до свого фото.

При цьому в коментарях звернули увагу на те, що модель на цьому знімку виглядає не зовсім так, як зазвичай.

"На себе тут не схожа", - зазначила прихильниця.

Раніше ми писали, що Мішура показала фото, на якому позує в кофті, яку вирішила задерти по самий бюст.

Образ дівчина доповнила трусиками, які можна помітити знизу. Мішура не соромилася і хвалилася рельєфним пресом і пишним бюстом, який частково було видно. Завдяки цьому кадр вийшов досить провокаційним і спокусливим.

"Це п'ятниця, дитинко", - написала дівчина під своїм фото.

Нагадаємо, фітнес-модель Юлія Мішура задерла кофту, захоплюючи рельєфом: "це п'ятниця, дитинко".

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