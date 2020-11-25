Двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна здивували зворушливим виглядом поруч з прекрасною жінкою

Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото Гаррі і Лізи поруч з красунею в клініці. Молода жінка в Білій медичній формі обійняла дітей, які ніжно до неї притиснулися. В руках незнайомка тримає букет квітів, ймовірно, виданий в подяку за послуги.

У коментарях шанувальники зіркової сім'ї розкрили, що жінка є стоматологом, до якої водили Гаррі і Лізу Галкіних. Багато користувачів мережі звернули увагу, що лікар дуже схожа на малюків:

"Ось вона, справжня мама!"; "Це їх стамотолог і вона родичка Максима"; " а може це мама (сурогатна)"; "Гарі на неї схожий і трохи Ліза"; " якби не знала їх, то написала-мама з дітьми🤗"; " як хлопчик схожий на цю жінку 👍"; " хто їх мама або няня?"; "Не дарма він з ними живе, часто її бачу"; " Щасливі разом! Правильно! І не важливо хто кому ким доводиться!!! Щиро рада за Вас!👏 👏 👏 "; "Як же дітки швидко ростуть";"стоматолог Альбіна".

Таємниця народження Лізи і Гаррі вже давно турбує шанувальників їх зіркових батьків. Сама Алла Пугачова стверджує, що зберегла свої яйцеклітини і використала їх для запліднення сурогатної матері Олені, проте багато хто підозрює, що дітей виносила співачка і дочка Примадонни - Крістіна Орбакайте.

Нагадаємо, що дочка Пугачової і Галкіна підкорила ніжним образом поруч зі стильним братом: "диво-діти"

Як повідомляла Politeka, розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео: "ти спочатку подивися...".

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