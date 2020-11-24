В Україні планують впровадити нову освітню реформу, в рамках якої передбачається, що діти йтимуть в перший клас вже з 5 років

Як передає Politeka, про це написав на своєму Telegram-каналі в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

Так, Міністерство освіти і науки готове розробити освітні й навчальні програми для дітей, якщо українське суспільство підтримає пропозиції старту шкільного навчання для дітей з 5 років.

Шкарлет наголосив, що якщо така ініціатива буде позитивно сприйнята суспільством, в України почнуть розроблятні відповідні навчальні програми.

"Для мене дуже важливою є думка кожного громадянина щодо організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з 5 років. Свідомо розпочав суспільний діалог на цю тему. У разі підтримки передбачено розроблення відповідних до віку дітей освітніх і навчальних програм", – наголосив Шкарлет.

Глава Міносвіти переконаний, що чим раніше починається освоєння дитиною корисних навичок, розвиток здібностей, тим успішнішою ця дитина стає в дорослому житті.

Ще одним з аргументів для змін, за словами Шкарлета, є те, що сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.

За словами глави Міносвіти, сьогодні 5-річні та 6-річні діти потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання та дозвілля.

"Це дорого", - кажуть експерти. Але наші діти не гірші за тих, хто навчається в більш розвинених країнах, і тому аргументи на користь "економії" вважаю недоцільними", - наголосив він.

Він також зазначив, що це питання обговорюється за участю батьків, освітян, психологів та педіатрів.

Також Шкарлет прикріпив до свого посту сюжет одного з українських телеканалів про нову реформу освіти.

Журналісти взяли коментар у Шкарлета на цю тему, а також опитали людей. Думки розділилися - дехто вважає, що в 5 років йти в школу занадто рано, а інші кажуть, що в країнах Заходу така практика має місце бути.

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