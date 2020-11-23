Президент України Володимир Зеленський оцінив шанси введення повного локдауну в Україні

За його словами, владі вдається стримувати прогнозоване зростання числа нових випадків китайським вірусом. Це може запобігти повний локдаун, передає сайт президента.

Повідомляється, що на селекторній нараді головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про стабілізацію тижневої динаміки захворюваності. А українці в цілому стали більш відповідально ставитися до заходів карантину.

"Карантин вихідного дня і додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми повинні зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, карантин вихідного дня в Україні почав діяти 14 Листопада. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ефект від таких заходів можна буде побачити не раніше, ніж через два тижні, за умови дотримання всіх приписів.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що якщо карантин вихідного дня не допоможе знизити захворюваність, то є план Б-локдаун.

Зазначимо, за даними на 23 листопада, в Україні за минулу добу зафіксували 10 945 нових випадків зараження китайським вірусом. Найбільше заражень у Києві, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях.

Всього з початку пандемії заразилися вже 635 689 осіб, померли - 11 075 (+124), одужали - 4 143. Активними хворими залишаються 344 629 пацієнтів.

Нагадавши, епідеміолог благав про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.