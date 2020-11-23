Влада розкрила план підтримки населення в умовах пандемії китайського вірусу

Про це пише портал Новини-Грузія.

Влада Грузії повідомила, що оплатить населенню платіжки за використані електроенергію і газ відразу за чотири місяці.

Таким чином, уряд хоче підтримати населення в умовах кризи, спровокованої пандемією китайського вірусу.

«Ми вже озвучили третю хвилю антикризового плану уряду. Вона включає як допомогу бізнесу, так і соціальну підтримку. З 1 листопада починається оплата комунальних послуг нашим громадянам у зимовий період. Це будуть чотири місяці, починаючи з листопада. Ця допомога торкнеться кожної сім'ї, яка споживає електроенергії до 200 кВт, а також до 200 кубометрів газу, включаючи плату за воду і очищення. Це той мінімум, яким сьогодні уряд може підтримати своїх громадян», - вже попередив глава уряду Грузії Георгій Гахарія.

Згідно з офіційними даними, на сьогоднішній день в Грузії майже 1,2 млн осіб споживають щомісяця до 200 кВт, і на ці цілі з бюджету виділять понад $5 млн.

До 200 "кубів" газу на місяць споживають 670 тисяч домогосподарств, і на їх підтримку, у свою чергу, виділять близько $8,4 млн.

В Україні ж ціна на газ для побутових споживачів продовжує зростати. Так, монополіст "Нафтогаз" попередив, що в листопаді вартість палива для українців зросте майже на 35% в порівнянні з жовтнем - 6,33 грн/куб з ПДВ і без урахування вартості доставки.

Крім того, монополіст вирішив підвищити тариф "річний" з листопада на 23,1% - з 5,24 грн / куб. м до 6,45 грн / куб. м

Нагадавши, тарифи на комуналку зміняться, Нацбанк озвучив нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, новий тарифний удар для українців, ціна на газ стрибнула відразу на 23%: важливе повідомлення Кабміну.

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