Внучка відомого актора Михайла Боярського, Катерина, вразила красою в спокусливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, починаюча співачка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове чудове фото. Дівчина вбралася в обтягуючий синій топ, який максимально підкреслив її величезний бюст, а також чорні Берци і коротку картату спідницю.

Під час фотосесії Катерина Боярська позувала біля дзеркал, які відобразили її і показали з різних сторін. Завдяки вдалому ракурсу шанувальники отримали можливість з усіх боків розглянути стрункі ноги і розкішну фігурку юної знаменитості. Внучка актора виставила ногу вперед і пристрасно заклала руки за голову, відкривши губки.

В описі модель побажала користувачам соціальної мережі На добраніч, а ті у відповідь засипали її позитивними відгуками:

"Яка ж красуня"; "Солодкий блиск"; "А взагалі після діда? З усіх боярських мені Каатя подобається більше всіх"; " Прикольно, як увійшла в образ)"; "Прекрасна😍".

Раніше Катерина Боярська показала процес підготовки до чергових зйомок. На опублікованому знімку дівчина постала в чорному шовковому халаті, що відкрив її пишний бюст. Співачка стримано посміхалася на камеру з пронизливим поглядом, поки гример наносив їй необхідний макіяж.

"Практично готова", - підписала вона кадр англійською.

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